Шольц заявил, что США освободили Германию
Шольц сделал странное заявление об освобождении Германии
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что США освободили Германию.
Слова политика передает Esslinger Zeitung.
«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией", — сказал он.
Вот почему, отметил Шольц, он «взбешен» тем, что американский миллиардер Илон Маск выступает в поддержку правых политиков Германии.
Напомним, Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию».
Ранее сообщалось о том, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за увольнение главы Министерства финансов Германии Кристиана Линднера.