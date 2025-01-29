Шольц заявил, что США освободили Германию

«Мы очень рады, что Соединенные Штаты освободили нашу страну и помогли нам снова стать демократией", — сказал он.

Вот почему, отметил Шольц, он «взбешен» тем, что американский миллиардер Илон Маск выступает в поддержку правых политиков Германии.

Напомним, Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может «спасти Германию».

Ранее сообщалось о том, что американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за увольнение главы Министерства финансов Германии Кристиана Линднера.