Глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск выразил интерес к информации о том, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно игнорировал повестки. Эта реакция последовала после публикации ирландского журналиста Чея Боуза в социальной сети X.

Маск оставил краткий комментарий, состоящий из двух восклицательных знаков, под постом Боуза.

Недавно бывший президент Украины Петр Порошенко* критиковал Зеленского, назвав его уклонистом. По его сведениям, действующий президент четыре раза уклонялся от повесток в армию. Порошенко также отметил, что Зеленский не имеет морального права судить о его действиях.

Ранее Маск поддержал слова о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его цель — власть и деньги.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.