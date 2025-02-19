Маск поддержал высказывание о том, что Зеленский не хочет мира на Украине

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск поддержал слова о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, его цель — власть и деньги.

Так миллиардер отреагировал на пост пользователя в соцсети, который написал, что Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти. Маск отреагировал на это высказывание с помощью эмодзи, который означает 100%.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что Зеленский пытается получить информацию о том, как прошли переговоры США и России в Саудовской Аравии.

Напомним, российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в ходе встречи удалось создать условия для полного возобновления сотрудничества двух стран.

Ранее Зеленский заявил о военной слабости Европы.