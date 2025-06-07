Маск отреагировал на шутку Медведева о готовности помирить его с Трампом
Маск оценил шутку Медведева про готовность помирить его с Трампом
Фото: [flickr.com]
Россия готова помирить президента США Дональда Трампа и Илона Маска, сообщил на своей странице в соцсети X зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В качестве оплаты за содействие он предложил принять акции Starlink.
Маск прокомментировал пост Медведева смеющимся до слез эмодзи.
Напомним, Маск поссорился с Трампом из-за предложенного главой Белого дома бюджетного проекта, который, как считает миллиардер, – "отвратительная мерзость" и даже пообещал уничтожить документ.
Ранее сообщалось о том, что Илон Маск останется в ближнем кругу Трампа.