Маск оценил идею Орбана перевезти нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя

Американский инженер и предприниматель Илон Маск одобрил идею главы правительства Венгрии Виктора Орбана об отправке нелегальных мигрантов на главную площадь Брюсселя. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.

Напомним, что 2 октября Орбан пообещал выслать из страны всех нелегалов в центр Брюсселя, если Евросоюз продолжит наказывать Венгрию за защиту границ ЕС от граждан из других стран.

До этого Орбан заявил, что власти Германии поздно заметили негативные последствия миграции. Так он прокомментировал решение ФРГ усилить контроль над границами.

Ранее сообщалось о том, что Илон Маск проиграл суд по иску своего бывшего сотрудника.