Вэнс: Маск останется в правительстве США
Вэнс: Маск продолжит работу в правительстве США
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Бизнесмен Илон Маск изначально рассчитывал, что в Белом доме он будет работать не более полугода, а по окончании этого срока продолжит работать в правительстве, хотя не будет появляться в Вашингтоне каждый день, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Также он отметил, что США не смогут объективно оценить работу департамента эффективности правительства США под руководством Маска раньше 2026 года. Вместе с тем Вэнс уверен, что администрация сократила лишние траты и успешно защищает интересы американских налогоплательщиков.
Ранее Маск раскрыл главную проблему Китая в будущем.