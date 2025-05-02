Вэнс: Маск останется в правительстве США

Бизнесмен Илон Маск изначально рассчитывал, что в Белом доме он будет работать не более полугода, а по окончании этого срока продолжит работать в правительстве, хотя не будет появляться в Вашингтоне каждый день, заявил в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.