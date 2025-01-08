Маск посмеялся над Трюдо после его заявлений о суверенитете и назвал канадского премьера девочкой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не может высказываться о суверенитете своей страны, так как он уходит со своего поста. Так считает Илон Маск, свою точку зрения он изложил в социальной сети Х.

Ранее сам Трюдо заявил, что его страна не желает становиться частью Соединенных Штатов. Миллиардер Маск с большой иронией отнесся к этому высказыванию.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — указал он в своем посте.

Вся эта дискуссия развернулась после того, как новый президент Америки Дональд Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву, так утверждает недавно избранный глава Белого Дома.