Маск пожаловался на угрозы из-за сокращения госрасходов
Маску угрожают расправой из-за сокращения госслужащих
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Основатель и генеральный директор компании SpaceX и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что после его заявления о необходимости сократить госрасходы стал получать угрозы.
Важность проводимой работы он объяснил тем, что если этого не сделать, что страна де-факто станет банкротом.
«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил он на первом заседании кабинета администрации США.
Правда, Маск не уточнил, кто именно ему угрожает.
Он отметил, что, несмотря на масштабные планы по сокращению числа госслужащих в США, власти планируют сохранить все необходимые места и сотрудников, эффективно выполняющих свою работу.
Ранее сообщалось о том, что состояние Маска достигло $419,4 млрд.