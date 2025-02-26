Маск пожаловался на угрозы из-за сокращения госрасходов

Основатель и генеральный директор компании SpaceX и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что после его заявления о необходимости сократить госрасходы стал получать угрозы.

Важность проводимой работы он объяснил тем, что если этого не сделать, что страна де-факто станет банкротом.

«Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз смерти», — объявил он на первом заседании кабинета администрации США.

Правда, Маск не уточнил, кто именно ему угрожает.

Он отметил, что, несмотря на масштабные планы по сокращению числа госслужащих в США, власти планируют сохранить все необходимые места и сотрудников, эффективно выполняющих свою работу.

Ранее сообщалось о том, что состояние Маска достигло $419,4 млрд.