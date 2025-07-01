Маск предложил название для новой американской политической партии

Соединенным Штатам необходима еще одна партия, чтобы дать жителям страны реальное право голоса. Такое заявление в социальной сети Х сделал изобретатель Илон Маск.

Миллиардер вновь раскритиковал американского президента Дональда Трампа за его попытки по максимуму сократить государственные расходы. По его мнению, в стране необходимо создать новую политическую партию под названием America Party.

«Если этот безумный законопроект будет принят, партия „Америка“ будет создана на следующий день», — указал он.

Маск добавил, что новую партию стоит создать для того, чтобы у американцев появилась платформа, которая действительно начнет заботиться о гражданах США. Это также даст возможность жителям страны выбиться из тисков существующей системы.

Ранее адвокаты Маска проинформировали, что миллиардер не пользуется персональным компьютером. Соответствующее заявление было сделано в ходе судебного процесса против компании OpenAI.