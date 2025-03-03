Маск сделал пугающее заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается завершать конфликт. Такое мнение на своей странице в соцсети выразил основатель и генеральный директор американской компании SpaceX и глава DOGE Илон Маск.

«Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки. Это зло», — написал он.

Так предприниматель прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в соцсети, в котором американский лидер назвал слова Зеленского о том, что до завершения войны на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым Вашингтон не собирается мириться.

Зеленский при этом рассчитывает на поддержку со стороны США, несмотря на ухудшение отношений с Трампом.

Ранее Маск заявил, что США пора выйти из НАТО и ООН.