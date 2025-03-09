Маск предрек провал украинского фронта после отключения Starlink

Американский предприниматель, основатель SpaceX и руководитель Департамента эффективности правительства США (DODGE) Илон Маск заявил, что отключение спутниковой связи Starlink может иметь серьезные последствия для украинских вооруженных сил. Таким мнением он поделился в своей соцсети Х.

По словам Маска, отсутствие Starlink, который является ключевым компонентом в работе украинской армии, приведет к распаду передовой линии защиты ВСУ.

«Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — подчеркнул Маск.

Бизнесмен вновь отметил необходимость достижения мирного соглашения между Украиной и РФ, назвав текущую ситуацию в ВСУ тупиковой. Маск призвал стороны конфликта к немедленным действиям для прекращения боевых действий.

Starlink представляет собой глобальную систему искусственных спутников, развернутую компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

26 февраля 2022 года Маск заявил, что Starlink станет доступен на Украине. 1 марта появилось сообщение о доставке первых наземных терминалов системы на территорию страны. Передачу части терминалов Starlink для Украины оплатило Агентство США по международному развитию (USAID) и европейские организации.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Киев может развернуть альтернативные антенны и кабели на случай отключения Starlink.