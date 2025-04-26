Маск призвал положить конец конфликту на Украине

Илон Маск, американский бизнесмен и руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE), выразил поддержку Дональду Трампу относительно прекращения конфликта на Украине. О своей позиции он написал в социальной сети Х.

Маск сделал репост публикации Трампа, где американский лидер сообщает о планах провести встречи с представителями России и Украины. Ожидается, что они пройдут в Риме, куда президент США прибыл на похороны Папы Римского Франциска.

«Пора положить конец этой бойне», — написал Маск.

Ранее бывший американский военный Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает невыполнимые требования в ответ на предложенный американским лидером мирный план и подставляет президента США Дональда Трампа.