Слова Зеленского о Крыме вызвали тревогу в Вашингтоне
Дэвис: Зеленский подставляет Трампа, выдвигая невыполнимые требования
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Президент Украины Владимир Зеленский подставляет президента США Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на предложенный американским лидером мирный план, заявил в эфире YouTube-канала бывший американский военный Дэниел Дэвис.
По его словам, Зеленский оторван от реальности. Он не понимает, что находится на «дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления». Так Дэвис прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина никогда не признает российский статус Крыма.
Вдобавок ко всему он хочет сохранить все территории, отказывает соглашаться с ограничениями для своего правительства и ВСУ и мечтает о членстве в НАТО — о все это нереалистично, заключил Дэвис.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский пытается доказать Трампу, что агрессор — это Россия.