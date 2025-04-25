По его словам, Зеленский оторван от реальности. Он не понимает, что находится на «дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления». Так Дэвис прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина никогда не признает российский статус Крыма.

Вдобавок ко всему он хочет сохранить все территории, отказывает соглашаться с ограничениями для своего правительства и ВСУ и мечтает о членстве в НАТО — о все это нереалистично, заключил Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский пытается доказать Трампу, что агрессор — это Россия.