Маск призвал расформировать Еврокомиссию за власть бюрократии, а не демократии

Илон Маск, американский предприниматель, футурист и миллиардер, предложил как можно скорее распустить Еврокомиссию и создать на ее месте орган, который будет избираться реальным демократическим путем. Об этом он написал во вторник, 9 декабря, на своей страничке в социальной сети X.

Илон Маск подчеркнул важность разработки прямого избирательного механизма, который значительно улучшит прозрачность и эффективность процесса принятия решений внутри самого Евросоюза.

«Существующая система – это власть бюрократии, а не демократии», – подчеркнул он.

Пользователи социальной сети выразили поддержку инициативе Маска, подчеркнув, что действия Еврокомиссии оказывают негативное влияние на работу всей структуры Европейского союза.

Напомним, 6 декабря Илон Маск выразил мнение о необходимости упразднения Евросоюза и возвращения к суверенитету его стран-участниц. Он подчеркнул, что чрезмерная бюрократия в ЕС препятствует развитию государств, а также выразил сомнения в эффективности защиты Европы со стороны США.

В ответ на это осерчавший на миллиардера глава МИД Польши Радек Сикорский послал Маска на четыре буквы.