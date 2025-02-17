Маск призвал снова освободить Германию

Германии снова нужно освобождение для защиты демократии от диктатуры. Такое мнение высказал глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США в администрации Дональда Трампа, американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.

Один из пользователей соцсети поинтересовался, нужно ли Германии новое освобождение. Он задал этот вопрос в комментариях к новости о том, что полицейские в Германии задерживают людей за публикацию сообщений в интернете. Маск сообщил, что именно так и считает.

«Да, на полном серьезе», — указал он.

Ранее Маск заявил об огромных масштабах мошенничеств с социальными пособиями в США. По его словам, число получающих выплаты заметно превосходит количество жителей в Соединенных Штатах. Среди тех, кому назначены пособия, миллионы людей в возрасте от 120 до 249 лет, а также загадочный долгожитель возрастом 360-369 лет. Миллиардер назвал их «вампирами».