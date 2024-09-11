Маск: в случае победы Харрис полеты американцев на Марс будут невозможны

Американцы не достигнут Марса, если Камала Харрис победит на президентских выборах, заявил глава SpaceX Илон Маск в соцсети.

«Без значительных изменений в правительственной политике законы и правила будут ухудшаться год от года, пока любые крупные проекты — от скоростных железных дорог между городами до колонизации других планет — не окажутся фактически вне закона», — считает он.

Маск отметил, что Дональд Трамп, республиканский кандидат, поддерживает такие реформы, а демократ Харрис — нет.

8 сентября основатель SpaceX объявил о планах первого беспилотного полета корабля Starship на Марс в течение двух лет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило требования для подготовки запуска, включая 60-дневные консультации с подразделениями NOAA.

По словам Маска, такая политика «мешает отправке человечества на Марс».

Ранее Маск заявил, что Харрис превзошла ожидания в ходе дебатов, но Трамп будет лучше как президент.