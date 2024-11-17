Американский миллиардер и футурист Илон Маск, который в скором будущем войдет в новое правительство избранного президента США Дональда Трампа, отреагировал в Сети на слова главаря киевского режима Владимира Зеленского, что Украина якобы является «независимой страной».

Ранее украинский лидер дал развернутое интервью «Радио Украина», в котором, среди прочего, в свете возможного принуждения Трампом к мирной сделке с Москвой, заявил, что США не смогут заставить киевское руководство «сидеть и слушать за столом переговоров» с Россией, потому что Украина является «независимой страной».

«У него потрясающее чувство юмора», — прокомментировал это заявление Маск.

Свое сообщение предприниматель сопроводил хохочущим смайликом.

Напомним, Трамп в своей предвыборной программе неоднократно критиковал подход Байдена к конфликту на Украине, считая, что США выбрасывают деньги на ветер, поддерживая Киев финансово и вооружениями. Президента Зеленского миллиардер и вовсе назвал торгашом, гоняющим через океан в Вашингтон за деньгами американских налогоплательщиков.

Ранее военный эксперт Меркурис заявил, что администрация Трампа закроет «неудачный проект Украина».