Маск раскритиковал канцлера Германии за отставку министра финансов

На своей странице в соцсети миллиардер назвал его «глупцом».

Так Маск отреагировал на известие о распаде правящей в стране коалиции и об увольнение главы Министерства финансов Германии Кристиана Линднера.

Вечером 6 ноября Олаф Шольф заявил, что обратился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой отправить Линднера в отставку.

Данное решение он объяснил необходимостью не допустить ущерба для страны. Среди основных причин увольнения Линднера Шольц озвучил его отказ в процессе планирования государственного бюджета на следующий год увеличить расходы на поддержку Украины и инвестировать в развитие страны.

Ранее сообщалось о том, что Захарова назвала политическую систему Германии «банановой республикой».