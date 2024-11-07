Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает , что основной проблемой современной политической системы Германии является то, что это классическая «банановая республика». По ее словам, ни одна страна не меняла состав своего правительства в день выборов в США, кроме Германии.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что запросил у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера отставку министра финансов Кристиана Линднера, указав на необходимость этого шага для избежания ущерба для страны.

Причиной своего решения Шольц назвал нежелание Линднера согласовать увеличение расходов на помощь Украине одновременно с планами по инвестициям в будущее Германии.

В начале 2025 года Шольц намерен обратиться к бундестагу с просьбой о доверии, что может привести к досрочным выборам в марте.

«Развал немецкой правительственной коалиции обнажил главную проблему современной политической системы ФРГ — это классическая «банановая республика». Термин, кстати, американский — впервые был использован еще О.Генри в 1904 году», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Берлин прекратил делать вид, будто его правительство является независимым, и уже не оправдывает свою роль в качестве представителей американских неолибералов в Европейском союзе.

По ее словам, Германия не смогла сохранить критически важный для своей экономики российский газ, упустила шансы на экономический рост и с тревогой наблюдает за утечкой своих производств в США, только чтобы угодить Вашингтону.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел возможным компромисс правящей коалиции ФРГ по бюджету.