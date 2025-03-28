Маск: конфликт России и Украины завершится мирным соглашением

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что противостояние России и Украины завершится заключением мирного соглашения. Его слова передает телеканал Fox News.

Маск отметил, что страны, выступающие против переговоров с РФ, не озвучивают других решений.

Он также отметил, что меры, принимаемые администрацией США, будут эффективны, так как план американского президента Дональда Трампа является самым реальным.

25 марта Москва опубликовала итоги переговоров между Россией и США, состоявшихся в Саудовской Аравии. Было отмечено, что стороны достигли договоренности по ряду важных вопросов.

Ранее сенатор Карасин рассказал о поведении американской делегации на переговорах в Эр-Рияде.