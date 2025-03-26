Сенатор Карасин рассказал о поведении американской делегации на переговорах в Эр-Рияде

На протяжении всех переговоров в Эр-Рияде делегация Соединенных Штатов очень внимательно слушала представителей РФ. Такое заявление сделал член Совета Федерации Григорий Карасин, его слова привела «Парламентская газета».

Сенатор напомнил, что делегации России и США вели между собой разговор на протяжении 12 часов. Это способствовало их сближению, обе стороны сумели найти общий язык.

«Слушали нас очень внимательно. В конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков», — указал он.

Карасин подчеркнул, что работа была очень плотной, на переговорах царила нормальная атмосфера. Те вопросы, которые поднимались во время общения, обсуждались открыто и очень подробно.

Ранее сообщалось, что перед началом переговоров в Эр-Рияде всех журналистов попросили покинуть здание, в котором встречались делегации. РФ на этом мероприятии представляли сенатор Карасин и Сергей Беседа, советник директора ФСБ.