Маск согласился присоединиться к комиссии по аудиту госпрограмм США

Американский предприниматель Илон Маск согласился присоединиться к комиссии по аудиту государственных программ США, которую формирует команда Дональда Трампа, сообщил ТАСС.

«Не могу дождаться начала работы. В правительстве существует множество неэффективных расходов и избыточного регулирования, которые необходимо устранить», — написал бизнесмен на платформе X.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что обсуждение создания этой комиссии продолжается на протяжении нескольких месяцев. Во главе нового органа предполагается назначить «выдающихся бизнесменов».

Идея создания комиссии по аудиту государственных программ вызывает интерес как в деловых кругах, так и среди рядовых граждан.

Многие эксперты считают, что такая инициатива может положительно сказаться на экономике, позволив сократить дублирующие расходы и оптимизировать бюджетные средства.

Элитарный состав, предполагаемый в комиссии, может привлечь внимание к важным вопросам и предложить нестандартные решения.

Согласно мнению аналитиков, участие таких предпринимателей, как Илон Маск, придаст дополнительный вес проекту.

Они нацелены не только на выявление неэффективных инициатив, но и на внедрение инновационных подходов в управление государственными финансами.

Ранее сообщалось, что Маск пообещал обнародовать преступления судьи, заблокировавшего соцсеть Х в Бразилии.