Маск пообещал обнародовать преступления судьи, заблокировавшего соцсеть Х в Бразилии

В Бразилии была заблокирована социальная сеть Х, это сделано по решению судьи Алешандри ди Мораиса. В ответ на это Илон Маск заявил, что он раскроет перед всем миром преступления этого человека. Об этом миллиардер написал в той же соцсети Х.

Алешандри ди Мораис работает в Верховном суде Бразилии. По его решению, соцсеть Х была заблокирована на территории этой страны. В ответ на это Маск заявил, что уже с завтрашнего дня начнет публиковать преступления, которые ранее совершил Мораис, вместе с перечнем законов, которые он нарушил.

«Он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны», - указал изобретатель.

До этого бразильский суд дал Маску сутки на то, чтобы тот назначил нового юридического представителя в Бразилии от своей социальной сети. Тот отказался выполнить ультиматум, после чего вся деятельность Х на территории данного государства оказалась заблокированной.

Ранее сообщалось, что Маск оказался встревожен тем, что США могут быть причастны к задержанию основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. По версии журналиста Такера Карлсона, Париж не мог пойти на такой шаг, не проконсультировавшись с Белым домом.