Маск согласился с необходимостью аудита американской помощи Украине

Илон Маск согласился с тем, что на Украине необходимо провести аудит тех денег, которые поступали в качестве помощи от Соединенных Штатов. Это его мнение появилось в социальной сети Х.

Одна из пользовательниц соцсети заявила, что американцы должны знать, на какие цели были истрачены их деньги, которые были ранее переданы Киеву.

«Заслуживают полного аудита того, куда пошли наши деньги на Украине», — указала она.

Миллиардер согласился с таким мнением в комментарии. Он кратко написал «да» в ответ на данный призыв.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте призвал оказать новую помощь Украине. По его мнению, Евросоюз и США должны быть едины в данном вопросе. Он выразил надежду, что дополнительная помощь сможет изменить ход конфликта. При этом надо не просто поддерживать боеспособность Украины, а сделать нечто большее.