Маск спрогнозировал гражданскую войну в Европе

Американский предприниматель, основатель компании Space X и владелец социальной сети Х (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что в Европе может начаться гражданская война.

Такой прогноз бизнесмен сделал в своем же аккаунте в Х.

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна, – написал Маск.

Основатель Space X сделал такое заявление на фоне обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа. 7 октября боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС, признанной в США террористической, нанесли ракетные удары по Израилю. Из сектора Газа было выпущено более 4,5 тысяч ракет.

Кроме того, боевики прорвались через южную границу в Израиль, напав на участников фестиваля электронной музыки вблизи с Газой. Жертвами атаки стали 260 человек. Не менее 130 человек ХАМАС взял в плен.

В ответ на это в Израиле ввели военное положение. В стране также была объявлена мобилизация резервистов. Тель-Авив начал ответную операцию по ликвидации боевиков и пунктов базирования ХАМАС в Газе.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения – в материале «Подмосковье сегодня».