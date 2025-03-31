Маск сравнил приговор Ле Пен с судебным преследованием Трампа

Тот приговор, который был вынесен в отношении оппозиционного политика Мари Ле Пен во Франции, очень напоминает судебное преследование Дональда Трампа. Такое заявление в соцсети Х сделал изобретатель Илон Маск.

Маск выразил мнение, что левые демократические силы по всему миру ведут судебное преследование своих оппонентов, пытаясь не допустить их до власти.

«Это даст обратный эффект, как и судебные атаки против Трампа», — указал миллиардер.

Он добавил, что все такие действия ведутся по одной методичке. Если либералы не могут одержать победу в честной политической борьбе, то они стараются отправить конкурентов в тюрьму.

Ранее приговор Ле Пен прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она утверждает, что весь процесс свидетельствует об агонии либеральной демократии в Европе.