Мария Захарова отозвалась о приговоре Ле Пен

Приговор, который был вынесен в отношении французского политика Мари Ле Пен, свидетельствует об агонии либералов. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате средств Европейского парламента. Захарова отнеслась к этому приговору крайне негативно.

«Агония либеральной демократии», — указала дипломат.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Орбан во время встречи с Ле Пен назвал ее будущим президентом Франции. Он провел встречу во время своей поездки в Париж, где также встречался с действующим главой государства Макроном и его предшественником Саркози.