Мария Захарова отозвалась о приговоре Ле Пен
Захарова: приговор Ле Пен говорит об агонии либеральной демократии во Франции
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Приговор, который был вынесен в отношении французского политика Мари Ле Пен, свидетельствует об агонии либералов. Такое мнение высказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее точку зрения привело РИА Новости.
Ранее сообщалось, что бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о растрате средств Европейского парламента. Захарова отнеслась к этому приговору крайне негативно.
«Агония либеральной демократии», — указала дипломат.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Орбан во время встречи с Ле Пен назвал ее будущим президентом Франции. Он провел встречу во время своей поездки в Париж, где также встречался с действующим главой государства Макроном и его предшественником Саркози.