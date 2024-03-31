Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам с РФ

В случае, если украинский конфликт продолжится, Киев гарантированно потеряет контроль над Одессой. Российские войска очень скоро могут уже оказаться возле города, считает американский предприниматель и футурист Илон Маск.

В соцсети Х (Twitter) миллиардер опубликовал пост, рекомендовав властям Украины приступить как можно скорее к переговорам с Россией, пока еще страной окончательно не утрачен доступ к Черному морю.

Маск посоветовал киевскому режиму крепко подумать в этом направлении, иначе Украина лишится еще части своих территорий.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.