Маск вновь высказался о бессмысленности продолжения конфликта на Украине

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск вновь выразил свое мнение в социальных сетях, выступая против продолжения конфликта на Украине, который, по его мнению, совершенно неоправдан.

Он подтвердил свои ранее высказанные мысли, заявив, что данная война напоминает «бесконечный конфликт без какого-либо прогресса», а украинские власти «уничтожают молодое поколение, отправляя их на войну ради несущественных территориальных завоеваний».

Ранее сообщалось, что Маск занимает значимую позицию в создании команды новой администрации Дональда Трампа. Предприниматель регулярно посещал резиденцию республиканца Мар-а-Лаго во Флориде.