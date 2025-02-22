Маск выложил пост о Зеленском, набравший десятки тысяч просмотров за час

Илон Маск, известный американский бизнесмен, футуролог и миллиардер, сообщил в своей социальной сети X о том, что просроченный президент Владимир Зеленский больше не является главой Украины.

Миллиардер не стал уточнять, что именно он имел в виду. Однако его пост набрал более 20 тысяч просмотров и тысячу лайков всего за первый час после публикации.

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал Маск.

Ранее сообщалось, что компания xAI, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, инициировала расследование в связи с ответом, который дал искусственный интеллект Grok. В частности, ИИ заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни.