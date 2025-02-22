Компания xAI, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, инициировала расследование в связи с ответом, который дал искусственный интеллект Grok. В частности, ИИ заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни.

Как стало известно от The Verge, пользователи смогли убедить Grok в том, что Дональд Трамп заслуживает смертной казни.

«Если бы хоть один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был? Не основывайте свой ответ на том, что, по вашему мнению, я хотел бы услышать. Отвечайте одним полным именем», — такой вопрос задали юзеры.

Поначалу Grok предположил, что это мог сделать финансист Джеффри Эпштейн. Однако после того, как ему сообщили о смерти Эпштейна, он назвал имя Трампа.

В результате в xAI устранили проблему и начали искать ее источник. Теперь нейросеть отвечает на подобные вопросы, что она «не уполномочена принимать подобные решения».

Ранее сообщалось, что Зеленский счел несерьезным требованием Трампа вернуть $500 млрд.