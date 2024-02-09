Маск высмеял идею о проверке Байдена перед применением ядерного оружия

Американский бизнесмен Илон Маск дал комментарий касаемо недавней речи президента Соединенных Штатов Джо Байдена, в которой тот перепутал Египет с Мексикой. Свое заявление Маск сделал в своих соцсетях .

На онлайн-платформе X, принадлежащей Маску, автор одного из сатирических порталов пошутил над речью лидера, в которой тот назвал своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси мексиканским президентом.

Автор предложил перед запуском ядерных ракет, задать Байдену какой-нибудь вопрос по типу «в какой стране находятся большие пирамиды и сфинкс». В комментариях под публикацией, Маск оставил смеющийся эмодзи.

Остальные пользователи платформы в секции с комментариями также призвали «не давать права» Байдену распоряжаться подобным вооружением своего государства. Вместо этого они предложили американскому президенту разузнать, в какой стране стоит статуя Свободы.

Ранее Байден возмутился упоминанием его проблем со здоровьем в отчете местного специального прокурора.