Миллиардер Илон Маск считает, что в Европе складывается революционная ситуация, которая может резко проявить себя на фоне парламентских выборов в Германии. Он написал об этом в социальной сети Х.

Один из пользователей написал, что в европейских государствах назревает революция. В ФРГ за правую партию «Альтернатива для Германии» уже голосует более 10 млн избирателей. Это становится только одним из первых проявлений, в дальнейшем все будет только хуже. Маск согласился с этим мнением. Он считает, что так и есть. До этого он уже поддерживал АдГ и говорил, что только эта партия сможет помочь Берлину сохранить свою мощь и влияние.

Ранее Маск заявил, что Зеленский не хочет проводить президентские выборы на Украине. Он понимает, что потерпит поражение, и по этой причине решил их отменить. Миллиардер сообщил, что украинцы испытывают презрение к своему лидеру.