«Украинцы его презирают»: Маск обвинил Зеленского в нежелании проводить выборы

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский осознает, что потерпит сокрушительное поражение на выборах, поэтому он решил их отменить. Это он сообщил в своем посте в социальной сети X.

Маск утверждает, что народ Украины на самом деле испытывает презрение к Зеленскому.

«Я бросаю вызов Зеленскому провести выборы и опровергнуть это. Но он этого не сделает», — отметил Маск.

Кроме того, он отметил, что президент США Дональд Трамп прав, игнорируя расположение Зеленского. По словам бизнесмена, Америка стремится к установлению мира, который не зависит от «огромной и отвратительной системы взяточничества».

Ранее Маск уже высказывался о политическом векторе Зеленского. Он назвал его диктатором и призвал провести на Украине президентские выборы.