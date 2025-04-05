Маск заявил о необходимости прекращения украинского конфликта

По словам главы американского департамента по госэффективности Илона Маска, украинский конфликт необходимо прекратить. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что те, кто выступает за продолжение военных действий, являются лицемерами и лжецами, и они не вызывают никакого уважения. Машину смерти, запущенную разжигателями войны и военными спекулянтами, следует остановить.

По мнению американского миллиардера, тревогу вызывает и обстановка в европейских странах. Так, количество террористических нападений в странах Старого Света увеличивается, а их частота приведет к полномасштабному кровопролитию, широкомасштабной войне в Европе.

Он отметил, что стоит поместить частоту террористических атак и их число на график.

Ранее Маск оскорбил американского сенатора за призыв о помощи Украине.