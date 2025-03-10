Маск оскорбил американского сенатора за призыв о помощи Украине

Основатель SpaceX Илон Маск набросился с критикой на сенатора-демократа от штата Аризона Марка Келли, который публично призывал продолжать поддержку Украины.

Марк Келли в марте посетил Украину, о чем рассказал в личном блоге. Там он призвал США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву, а также обратился к жителям с просьбой поддержать Украину.

Такой призыв оценили немногие. Среди них оказался и предприниматель Илон Маск, который выступает за прекращение огня, но без американских затрат.

«Ты предатель», — написал Маск, отвечая на публикацию сенатора в соцсети Х.

Напомним, что Илон Маск является сторонником мнения, что Владимир Зеленский на самом деле не хочет завершения конфликта. Это бы лишило бывшего комика и олигархов возможности наживаться на истории, проворачивая аферы с получаемыми финансами от стран-партнеров.

При этом поставки техники мешают урегулированию обострения на Украине, в чем пока не желает останавливаться Европа. Кроме того, в ЕС обсуждают вероятность отправки войск на Незалежную. Среди стран, готовых пойти на такое — Франция и Дания.

Ранее Илон Маск раскритиковал главу МИД Польши, назвав марионеткой известного богача.