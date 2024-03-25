Маск заявил о прекращении поддержки Демократической партии

Бизнесмен Илон Маск в преддверии выборов президента в Соединенных Штатах заявил о прекращении поддержки американской партии демократов со своей стороны. Соответствующее заявление он сделал в официальных социальных сетях.

В своем посте предприниматель сообщил о том, что несколько лет назад его поддержка демократов была на уровне 100%. Тем не менее сейчас Маск заявил о смене мнения и подчеркнул, что Штаты нуждаются в «красной волне», иначе государство прекратит существовать.

Под «красной волной» бизнесмен подразумевал оппозиционеров для Демократической партии – республиканцев. В Соединенных Штатах за двумя партиями закреплены красный и синий цвета, а понятием «волн» описывается лидерство одной из партий в выборах.

Ранее сообщалось, что американские СМИ активно обсуждают возможное банкротство Дональда Трампа.