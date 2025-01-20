Трамп прибыл на церемонию инаугурации одновременно с Байденом
Трамп и Байден приехали на церемонию инаугурации в одном лимузине
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Дональд Трамп прибыл в Капитолий, где состоится его официальное назначение в президенты. К историческому зданию избранный лидер приехал вместе с демократом Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия.
Дональд Трамп посетил Белый дом, где посетил традиционное чаепитие с почти бывшим президентом США Джо Байденом и его супругой. Позже республиканец и демократ в одном лимузине отправились в Капитолий. Там, в ротонде, Трамп будет приставлен к присяге в качестве 47-го американского президента.
Напомним, что церемония инаугурации пройдет в Капитолии в полдень по местному времени, или в 20.00 по Москве.
Ранее сообщалось, что Россия выразила готовность к диалогу с Дональдом Трампом и его командой в администрации Белого дома.