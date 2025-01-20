Трамп прибыл на церемонию инаугурации одновременно с Байденом

Дональд Трамп прибыл в Капитолий, где состоится его официальное назначение в президенты. К историческому зданию избранный лидер приехал вместе с демократом Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Дональд Трамп посетил Белый дом, где посетил традиционное чаепитие с почти бывшим президентом США Джо Байденом и его супругой. Позже республиканец и демократ в одном лимузине отправились в Капитолий. Там, в ротонде, Трамп будет приставлен к присяге в качестве 47-го американского президента.

Напомним, что церемония инаугурации пройдет в Капитолии в полдень по местному времени, или в 20.00 по Москве.

Ранее сообщалось, что Россия выразила готовность к диалогу с Дональдом Трампом и его командой в администрации Белого дома.