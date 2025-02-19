Маска пообещали исключить из всех госпроектов в случае конфликта интересов

Илон Маск не будет участвовать в различных государственных проектах, если у него возникнет конфликт между личными и служебными интересами. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, его слова привел РБК.

Глава Белого дома сообщил, что не позволит возникнуть противоречиям между личными интересами известного изобретателя и его обязанностями, связанными с госслужбой. Эта тема, по утверждению Трампа, уже поднималась им в общении с Маском.

«Я сказал Илону: любые конфликты, и ты не можешь иметь с этим ничего общего. Так что все, что затрагивает это, возможно, даже космос, мы не позволим Илону участвовать в этом», — указал он.

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен результатами общения представителей США и России в Эр-Рияде. Он сообщил, что теперь более уверен в достижимости сделки по урегулированию на Украине. По его мнению, РФ действительно хочет заключить соглашение.