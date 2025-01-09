Маск поддержал мнение о кризисе судебной системы Великобритании

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что судебная система Великобритании находится в глубоком кризисе. Это заявление прозвучало на фоне разгорающегося скандала, связанного с преступлениями педофильских группировок в стране.

Маск отреагировал на пост в социальной сети, где автор утверждал, что британская судебная система полностью несостоятельна, а ситуация с бандами насильников лишь подчеркивает ее катастрофическое состояние.

Пользователь также заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер является не просто частью проблемы, а ее главным воплощением. На это Маск лаконично ответил: «Точно».

Накануне телеканал Sky News сообщил, что британский парламент отказался поддержать расследование массовых случаев сексуального насилия над детьми, совершенных преступными группировками.

Ранее Маск заявил, что власти Калифорнии являются худшими в США из-за пожаров в Лос-Анджелесе.