Участники одного из украинских каналов в популярном мессенджере предложили оригинальный, по их мнению, способ завершить протесты польских перевозчиков. Пользователи требуют «случайно» ударить по дальнобойщикам, блокирующим границу с Украиной, ракетой С-300.

Политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, пойдет ли Киев на такой шаг.

«Содержание украинских пабликов уже давно должны, на мой взгляд, комментировать не политологи, а психиатры. В этом можно усмотреть только одно — коллективный психоз, который развивается по нарастающей и становится все более радикальным и экстремистским. Понятно, что никто из ВСУ не нажмет кнопку пуска ЗРК С-300 и не направит ракету по скоплению фур на польско-украинской границе. К счастью, среди военных уровень адекватности несколько выше, чем среди пользователей социальных сетей», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Со времен Евромайдана, добавил эксперт, некоторая часть населения Украины привыкла вести откровенно паразитический образ жизни. Такие люди считают, что все вокруг обязаны им платить, кормить их бесплатно, одевать и организовывать им дорогой отдых за границей только за их русофобию. Польше в этом плане, как ближайшему соседу, достается больше остальных.

«Безусловно, массовые скопления людей и грузовых автомобилей — это потенциальный объект для терактов. Их можно произвести с помощью ракет, беспилотников или взрывных устройств, заложенных в фуры. Естественно, можно попытаться переложить ответственность за это на Россию, но, напомню, год назад, когда на территорию Польши случайно залетела украинская ракета С-300, которую сначала приняли за российскую, разразился мировой скандал», — отметил Сипров.

Сталкиваться с аналогичными ситуациями на регулярной основе Запад навряд ли захочет, но и мешать Украине не станет, считает политолог. Киевский режим еще нужен США и их друзьям, чтобы противостоять РФ.

«Резюме следующее: этот массовый психоз под силу прекратить только русскому солдату», — заключил наш собеседник.

Ранее выяснилось, когда Украина может капитулировать.