Мать опознала тело убитого в Испании российского летчика-предателя

Тело российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на Украину, опознала его мать в Испании, сообщило RT.

Женщина прошла допрос в местной полиции и выразила недовольство отказом испанских властей передать тело для организации похорон в России.

28-летний командир воздушного судна Кузьминов совершил угон российского воздушного судна в августе 2023 года. На борту вертолета находились еще двое военнослужащих, которых летчик ликвидировал.

Свой поступок Кузьминов объяснил тем, что «не хотел участвовать в специальной военной операции на Украине», а также желанием поддержать ВСУ.

В феврале 2024 года Кузьминов был застрелен в испанском городе Аликанте на подземной парковке дома. По информации местной полиции, в тело россиянина всадили шесть пусть. Убийца Кузьминова до сих пор не найден.

