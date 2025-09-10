Суд отправил в СИЗО россиянку, задержанную рядом с позициями ВСУ

В Курске была взята под стражу девушка, которую бойцы ВС РФ задержали на подходе к позициям украинских военных. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную из судебных материалов. Судя по ней, россиянка еще два года назад познакомилась с украинским военнослужащим, который участвует в конфликте. Тот предложил ей принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Девушка согласилась. Она на машине и пешком добралась до места, где можно пересечь границу России и Украины. Российские военные засекли ее с помощью беспилотника и затем задержали всего в 100 метрах от позиций ВСУ.

Действия подозреваемой квалифицировали как попытку незаконного пересечения госграницы и покушение на госизмену. Решением суда девушка была помещена в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что Новосибирский суд вынес приговор мужчине, который проживал в Алтайском крае. Ему дали девять лет лишение свободы за приготовление к государственной измене. Он принял решение выехать на Украину, чтобы принять участие в конфликте на украинской стороне, попытался выехать за пределы страны, но был задержан.