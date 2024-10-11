Матвиенко обсудила с президентом Таджикистана вопросы трудовой миграции

В Душанбе состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Стороны обсудили самые острые вопросы, в том числе связанные с трудовой миграцией.

По словам Матвиенко, разговор прошел в конструктивном цивилизованном русле, без эмоций и ажиотажа. Она подчеркнула, что ни у кого не получится вбить клин между Россией и Таджикистаном.

«Люди, которые так рассуждают, работают против интересов своей страны», — сказала она журналистам после встречи.

Матвиенко отметила, что президент Таджикистана намерен пресекать любой радикализм, ненужный в отношениях с РФ. Она выразила уверенность, что удастся найти решение, отмечающее интересам обоих государств.

«Сегодня отношения России и Таджикистана выстраиваются в самых разных направлениях на взаимовыгодной основе, и если возникают какие-то трудные вопросы, то они все равно находят решения в дипломатическом поле, в межведомственном поле», — добавила спикер палаты российского парламента.

Ранее сообщалось о том, что Матвиенко возмутили высокие цены на рыбу в магазинах.