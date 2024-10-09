Матвиенко возмутили высокие цены на рыбу в магазинах

Рыба стала недоступна для большинства россиян из-за слишком высоких цен, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ. Ее слова передает ТАСС.

По словам Матвиенко, доля рыбы в продуктовой корзине наших соотечественников по итогам прошлого года составила всего 2,1%.

При этом, отметила, она Россия сохраняет статус страны — одной из крупнейших рыболовных держав мира.

Но, отметил председатель СФ, магазины не могут похвастаться широким ассортиментом рыбной продукции. Кроме того, большинство российских покупателей не могут приобрести этот продукт из-за высоких цен, которые продолжают расти.

Так, в сентябре прошлого года килограмм горбуши стоил 152 рубля, а сейчас – 270 рублей, отметила спикер.

Подорожала и белая рыба, которая считалась более дешевой. Например, килограмм филе трески стоит около двух тысяч рублей, пояснила Матвиенко.

Ранее сообщалось о том, что Совет Федерации единогласно переизбрал Матвиенко на должность председателя.