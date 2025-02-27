Матвиенко передала послание от Путина Эрдогану
Валентина Матвиенко передала турецкому президенту Эрдогану послание Путина
Фото: [pxhere.com]
Председатель СовФеда Валентина Матвиенко передала турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану устное послание от президента России Владимира Путина. Это послание, пишет РИА Новости, касается вопросов двухсторонних отношений и актуальной международной повестки.
Журналисты сообщают, что визит Матвиенко в Стамбул проходит 26-27 февраля, и спикер СФ передала Эрдогану устное послание от президента РФ: она рассказала о продуктивных контактах с парламентариями Турции, которые ранее прошли в Анкаре, а также и о проведенной совместной работе по реализации тех решений, которые были приняты руководством обеих стран. Обсуждалась на встрече и ситуация на Украине, Ближнем Востоке и Сирии.
Эрдоган в ответ попросил передать, что ожидает с официальным визитом Владимира Путина, назвав российского политика большим другом.
Ранее Валентина Матвиенко анонсировала новые законы по борьбе с мошенничеством.