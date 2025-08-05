Вопрос о том, чтобы в Молдавии прекратили издеваться над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, стоит выносить на различные международные площадки. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению сенатора, у международных организаций есть отличная возможность показать, для чего они создавались. Им стоит предложить решить вопрос с Гуцул и прекращением издевательств над ней со стороны молдавского правительства.

«Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. Пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей», — указала она.

Матвиенко добавила, что Гуцул мешала президенту Санду полностью захватить всю власть в стране, и по этой причине ее упрятали в тюрьму на долгие годы.

Ранее уже сообщалось, что молдавский суд вынес приговор Гуцул. Ей дали семь лет лишения свободы. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии «Шор» и нарушении порядка управления финансовыми средствами.