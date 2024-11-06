Все влиятельные американские СМИ сообщают о победе Трампа с более чем 270 голосами выборщиков

Дональд Трамп одержал победу в борьбе за кресло главы Соединенных Штатов, поскольку сумел набрать более 270 голосов от коллегии выборщиков. Так считают практически все самые влиятельные информационные агентства Америки.

Трамп сумел победить в предвыборной гонке на пост главы Белого дома, поскольку сумел набрать 276 голосов выборщиков из 270 нужных. Так считают телеканал CBS и агентство CNN. С точки зрения Fox News, Трамп набрал 277 голосов. По мнению ABC News, этих голосов еще больше: их число достигает 279.

Агентство Reuters не стало прогнозировать точное число голосов выборщиков в поддержку Трампа, оно отметило, что их хватает для победы в выборах. NBC заняло такую же позицию, заявив о победе Трампа.

«Дональд Трамп избран 47-м президентом Соединенных Штатов после серии решающих побед в колеблющихся штатах», — указали его представители.

Ранее Трампа поздравили с победой ряд лидеров государств. Среди них главы Индии, Великобритании, Израиля, Франции, Сербии и Украины. Многие из них выразили уверенность, что новый руководитель Америки принесет в мир стабильность и процветание.