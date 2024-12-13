Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с Инфо24 предположил , что бойцы «Полка Калиновского» могут попытаться захватить несколько приграничных населенных пунктов в Белоруссии во время президентских выборов, запланированных на январь 2025 года.

Эти слова полковника в отставке прозвучали на фоне недавнего заявления экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Так, накануне она сообщила о том, что бойцы «Полка Калиновского» будут задействованы в свержении действующего президента Александра Лукашенко.

Матвийчук утверждает, что белорусская оппозиция, включая Тихановскую, является «проплаченными иноагентами», которым Запад мог поручить организовать переворот с поддержкой Полка.

По прогнозам Матвийчука, в процессе выборов оппозиция попытается вызвать массовые беспорядки в стране, аналогичные происходящим в Грузии. Также он утверждает, что «Полк Калиновского» планирует провести полноценное вторжение на территорию Республики для захвата приграничных сел.

Тем временем, Лукашенко заверил, что выборы пройдут в штатном режиме, не усомнившись в предстоящих попытках западных государств как-либо повлиять на Минск.

Ранее он поручил разместить «Орешник» в Белоруссии и грамотно спланировать его возможное применение.