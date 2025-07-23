Мединский и Умеров начали двустороннюю встречу в Стамбуле
Мединский и Умеров ведут закрытые переговоры во дворце Чигиран в Стамбуле
Во дворце Чигиран в Стамбуле проходит личная встреча глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова. Информацию об этом 23 июля предоставил источник РЕН ТВ.
«Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в формате тет-а-тет», — уточнил источник.
Российская переговорная группа осталась в прежнем составе. В нее входят помощник президента РФ и глава делегации Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее Мединский подтвердил, что Украина хочет организовать встречу Путина и Зеленского.